Vinícius Júnior debería perderse El Clásico ante el Barcelona

Héctor Cantú

Vinícius Júnior podría perderse El Clásico ante el Barcelona después de haber sido expulsado en el partido del Real Madrid contra el Villarreal.

El brasileño tiró del cabello a Nathan Saliba, jugador del conjunto rival, durante una acción que terminó en un gol de su autoría. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado y el delantero recibió la tarjeta roja.

‼️ ¡Así se TOMÓ la DECISIÓN de la EXPULSIÓN de VINI en el VAR! ¡Este DOMINGO, a las 12 de la NOCHE, en CUATRO! https://t.co/QQJZpH6dBM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2026

La sanción dependerá de la interpretación del acta arbitral. Si la acción se considera una conducta violenta, Vinícius podría recibir una suspensión de al menos dos partidos, lo que lo dejaría fuera del enfrentamiento contra los ‘Blaugranas’.

De acuerdo con el reglamento, el atacante deberá cumplir al menos un partido de suspensión por la expulsión. El castigo podría ampliarse si se determina que el brasileño agredió a Saliba cuando el balón no estaba en disputa.

La resolución se conocería el miércoles, cuando el órgano disciplinario correspondiente anuncie la sanción. Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para enfrentar a la Roma en la Champions League, antes de continuar su actividad en La Liga.