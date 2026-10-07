Los números no mienten; este es un Vinícius Júnior diferente

Héctor Cantú

Los números muestran una realidad: la versión de Vinícius Júnior en este inicio de temporada está lejos de la que mostró durante el cierre de la campaña 2025/26 con el Real Madrid.

Después de siete jornadas, el brasileño registra una caída en varios de sus principales indicadores ofensivos, una situación que ha reducido su influencia en el ataque del conjunto español.

La diferencia comienza con los goles. En sus últimos siete partidos de la temporada anterior, Vinícius marcó tres tantos, mientras que en los primeros siete de esta campaña apenas ha conseguido uno bajo las órdenes de José Mourinho.

La disminución también aparece en los disparos a portería, rubro en el que registra una caída de 22% respecto del periodo anterior.

Otro cambio significativo aparece en las carreras progresivas, uno de los recursos más importantes del brasileño. Vinícius acumula 36 en esta temporada, frente a las 43 que consiguió en los últimos siete encuentros de la campaña anterior, lo que representa una disminución del 16%.

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En la distribución de juego, ‘Vini’ también presenta números inferiores. Sus pases acertados han disminuido 21%, mientras que los pases clave a la ofensiva registran una caída de 13%.

No todos los indicadores son negativos. Vinícius presenta una mejora de 26% en los duelos y mantiene su producción de asistencias, con tres, la misma cantidad que consiguió durante el periodo utilizado como referencia.

Vinícius, titular en los siete partidos, busca recuperar su mejor versión en una campaña en la que el Real Madrid necesitará de su capacidad ofensiva, especialmente ante la exigencia de sus próximos compromisos contra Villarreal, Roma, Sevilla, RB Leipzig y Barcelona.