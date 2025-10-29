Redacción FOX Deportes
Vinícius Júnior da la cara y se disculpa con el Madridismo
El delantero rompió el silencio tras la polémica.
La actitud de Vinícius Júnior en El Clásico no sentó nada bien en el Real Madrid y el jugador lo sabe.
Ante la molestia generalizada, el brasileño envió un mensaje en redes sociales para ofrecer una disculpa por su comportamiento y aclaró que había hablado de frente tanto con sus compañeros, como con el staff del club.
‘Vini’ señaló que “a veces la pasión me gana” y eso lo lleva a tener conductas como la que se produjo cuando Xabi Alonso decidió sustituirlo. El delantero, asombrado por la decisión, dijo: “yo me voy, me voy del equipo” y se marchó directamente a los vestidores.
Tras las críticas, el brasileño prometió “seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.
Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.— Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025
Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.
A veces la pasión me gana por…
