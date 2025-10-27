Real Madrid dispuesto a separarse de Vinícius Jr.

Oscar Sandoval

Vinícius Jr. explotó en El Clásico luego de ser sustituido y las cámaras transmitieron el momento en el que el brasileño se marchó directo al vestuario en muestra de su inconformidad por el cambio, imágenes que abrieron el debate en el Santiago Bernabéu.



El tema no pasó desapercibido para la directiva que respaldaría cualquier decisión que tome Xabi Alonso con el brasileño y el diario AS resalta que es un momento de “máxima tensión” en el equipo blanco, además de asegurar que “el conflicto es una realidad” y que “sigue creciendo”.

“Me voy del equipo”, así reprochó ‘Vini’ a Alonso al salir de cambio y el club tomó nota, no gustó la actitud del delantero y la publicación apunta que “la opción de marcharse se valora seriamente” por ambas partes.

Real Madrid deberá apagar el fuego y encontrar una solución al problema antes de que las cosas crezcan más, sin embargo, depende del futbolista quien tiene que aceptar las decisiones del estratega que siempre son tomadas en beneficio del equipo, de otra forma, la puerta del Bernabéu se podría abrir para Vinícius Júnior en el próximo mercado invernal.