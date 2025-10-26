Vinícius Júnior: "yo me voy del equipo"

Héctor Cantú

Vinícius Júnior se ha convertido en el gran señalado del Real Madrid en una tarde donde el equipo, en conjunto, brilló luego de superar al Barcelona por 2-1 en la primera edición de El Clásico en la temporada 2025-2026.

El brasileño ha mostrado un comportamiento que no va con los códigos del club y ha generado el enfado de las altas esferas del club y de sus propios compañeros, quienes no entienden su molestia y su reacción cuando fue sustituido por Rodrygo Goes.

Las cámaras de televisión lo captaron todo. Desde que Vini cuestionaba si era él quien tendrá que salir de cambio, hasta una frase que dejó helados a todos los que estaban a su alrededor.

“Yo me voy del equipo. Me voy”, habría dicho un enfadado brasileño cuando emprendió camino al vestidor, sitio que minutos después abandonó para volver al banquillo.

El delantero, que había tenido una actuación muy buena, quedó fuera de sí. Incluso, al finalizar el partido se le vio buscando a Lamine Yamal para encararlo, obligando a que miembros del Real Madrid le detuvieran para que las cosas no pasaran a mayores.

La buena actuación de Viníicus Júnior ha quedado empañada por estas reacciones. Una postura que para algunos miembros de la alta esfera del Real Madrid es imperdonable.