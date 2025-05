Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en la Copa Libertadores

EFE

El nuevo seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, se reencontró este miércoles con el delantero Vinícius Jr., uno de sus hombres de confianza en el Real Madrid y al que convocó para los dos próximos partidos de la Canarinha por las eliminatorias mundialistas.



El reencuentro se produjo en el estadio Maracaná. Presença ilustre do melhor do mundo e do novo treinador da seleção! Seja bem-vindo ao Maracanã, @mrancelotti! ❤️🖤#Matchday pic.twitter.com/Xz4P9m3FvL — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2025

El técnico italiano, que acudió al legendario estadio de Río de Janeiro para observar el partido que Flamengo ganó por 1-0 a Deportivo Táchira en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibió la visita de Vinícius Jr. en la tribuna privada a la que había sido conducido, según un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El delantero, exjugador del Flamengo y que acudió al estadio acompañado por el director ejecutivo del club carioca, José Boto, conversó por algunos minutos con Ancelotti durante el intervalo del partido y abandonó el estadio antes de concluir el partido.

Carlo Ancelotti ya es 'canarinho'

Vinícius, de vacaciones en Río de Janeiro tras finalizar la Liga española, volverá a encontrarse con el técnico italiano el 2 de junio, cuando la selección brasileña se concentrará en Sao Paulo para sus partidos con Ecuador y Paraguay por las eliminatorias del Mundial de 2026.



Ancelotti aprovechó el partido para observar a cuatro de los cinco jugadores del Flamengo que incluyó en su primera convocatoria: los defensas Alex Sandro, Wesley y Léo Ortiz y el volante Gerson.