Valencia sale de puestos de descenso

El delantero uruguayo del Valencia, Edinson Cavani, señaló tras el triunfo de su equipo ante el Valladolid en Mestalla, que les permite salir de la zona de descenso, que ahora dependen de ellos mismos y que deben seguir "con la mente fría" y "los dientes apretados".

"Sabíamos que hoy era importantísimo ganar por la situación en la que estábamos, veníamos de sumar tres puntos fuera y ganar hoy era importantísimo para subir en la tabla. El equipo siempre quiere, trabaja y sufre. Son merecidos los tres puntos y ahora a seguir con la mente fría y el próximo partido a salir con los dientes apretados como hoy", señaló en declaraciones a DAZN:

"Hoy nos vamos con la sonrisa porque se trabajó mucho, en otros momentos hemos tenido que sufrir y nos íbamos con rabia, pero hoy con sonrisa porque se ganó y ahora depende de nosotros".

Respecto al gol del canterano Javi Guerra que dio la victoria en el tiempo de prolongación señaló que "hay que agradecerle porque con la situación que estamos viviendo es un golazo y son tres puntos muy importantes que nos motiva mucho. Son cosas de jóvenes que salen a la cancha y no piensan en tantas cosas".

Por su parte, Javi Guerra indicó que este triunfo ante el Valladolid es "importante" y les da "mucho ánimo" para seguir luchando por la permanencia. "Es una victoria importante nos hace salir de los puestos que estábamos y nos va a dar mucho ánimo al equipo", apuntó.

Sobre su importante gol comentó que "no veía un pase claro, me he ido del defensor que tenía y me ha dado por tirar a puerta y ha salido bien, muy contento con el gol y por la victoria. Me he acordado de toda mi familia y del equipo, que está trabajando mucho y nos merecíamos esta victoria. Soy de Valencia y ver a Mestalla así da gusto", concluyó.