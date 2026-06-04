Publicación: jueves 4 de junio de 2026

EFE

Valencia renueva a Stole Dimitrievski hasta 2028

El club hizo efectiva la cláusula de extensión para asegurar el futuro de su portero.

El Valencia ha ejecutado la ampliación contractual del portero Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al club español hasta junio de 2028, según informó este jueves la entidad.

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski ha disputado 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia entre La Liga y la Copa del Rey, cobrando especial protagonismo en la segunda vuelta de la pasada campaña, tras la lesión de Julen Agirrezabala, en la que sus actuaciones fueron decisivas para lograr la permanencia.

"Su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto cinco victorias (Getafe, Levante, Osasuna, Sevilla y Athletic de Bilbao)".

Con esta ampliación contractual, el Valencia -que milita en La Liga- asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de la competición liguera ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones.

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