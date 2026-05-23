Valencia le abolló la corona de La Liga a Barcelona

Oscar Sandoval

Valencia consiguió la victoria que lo ponía a soñar con Europa luego de vencer 3-1 a Barcelona, pero no tuvo la combinación de resultados que necesitaba porque Getafe ganó y el equipo acabó la temporada ovacionado por su afición como premio al esfuerzo final.

Punto final a la temporada. Nos vemos pronto, culers. 💙❤️ pic.twitter.com/NDKJhJbaEq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 23, 2026

Barcelona no se jugaba nada y el partido ante Valencia era un trámite para el campeón que fue sometido en el inicio por los locales que tenían urgencia, pero no tardó en ponerle calma al duelo y a jugarlo como mejor le convenía.

A los azulgrana se les notaba la falta de intensidad, pero aún así son capaces de aparecer en el área contraria con peligro y Robert Lewandowski reventó el poste tras un tiro de esquina en la recta final de la primera mitad.

Gol en su último partido. Eterno Lewy. 🫶 pic.twitter.com/haPwyxgG6W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 23, 2026

El polaco abrió el marcador a los 60 minutos luego de darle rumbo a la portería a un disparo cruzado de Ferran Torres, pero los 'Che' que habían tenido un buen partido empataron el compromiso al 65 por medio de Javi Guerra quien había sido el mejor del partido.

Luis Rioja le dio vuelta al marcador a los 70 minutos y Guido Rodríguez selló el resultado final al 90+6 para amarrar un triunfo que al final valió de poco.