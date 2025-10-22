Thibaut Courtois ya se saborea El Clásico de La Liga contra Barcelona

Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois celebró con una gran actuación su partido 300 con Real Madrid, decisivo en el triunfo ante Juventus, tras el que ya enfocó al clásico del fútbol español del domingo en el Santiago Bernabéu contra Barcelona y aseguró "va a ser un partidazo".

👉 3️⃣0️⃣0️⃣ 👈



👏 ¡VAYA FORMA DE CUMPLIR PARTIDOS! 👏 pic.twitter.com/Vv4kP6SpRO — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025

"Los dos equipos llegamos bien y va a ser un gran partido. Después de haber perdido el año pasado varios partidos contra ellos, este año podemos ganar para poder abrir hueco. Va a ser un partidazo. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos", declaró el portero belga.

En su balance del triunfo ante el Juventus, Courtois admitió que deben mejorar de cara al domingo en defensa, pero resaltó el trabajo del equipo para derrotar al Juventus.

"Al final ellos son la Juve, no es un equipo pequeño. Defienden once bastante bajo y buscan la contra. No es fácil, hace falta ritmo, mover de un lado a otro con los extremos más abiertos y así hemos hecho más peligro con Vini. Nos han hecho daño y tenemos que estar atentos de cara al domingo", añadió.