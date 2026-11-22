Oscar Sandoval

Thibaut Courtois quiere que su historia con Real Madrid tenga un último capítulo en el Santiago Bernabéu. El portero belga ha construido una trayectoria llena de éxitos con el conjunto ‘Merengue’ y, a sus 34 años, comienza a mirar hacia el futuro con un objetivo claro: terminar su carrera defendiendo la portería del equipo blanco.

Courtois acumula nueve temporadas con Real Madrid, en las que se ha convertido en una pieza fundamental para conquistar títulos gracias a sus actuaciones decisivas bajo los tres postes. Sin embargo, el guardameta es consciente del paso del tiempo y sabe que mantenerse al máximo nivel físico será determinante para cumplir su deseo de retirarse con la camiseta blanca.

El belga compareció ante los medios de comunicación en la previa del enfrentamiento contra PSV Eindhoven en la Champions League y dejó claras sus intenciones. “Mi objetivo es terminar mi carrera en el Real Madrid y retirarme aquí”, aseguró Courtois, quien reconoció que para conseguirlo deberá mantenerse en las mejores condiciones físicas.

Courtois todavía tiene hambre de títulos y aseguró que quiere “ganar más” con el equipo blanco para seguir ampliando un palmarés que incluye tres Ligas, una Copa del Rey, dos Champions League, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Copa Intercontinental, pero no se conforma con lo conseguido: quiere seguir levantando trofeos y despedirse del futbol defendiendo la portería del Real Madrid.