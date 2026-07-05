Thiago Almada cambiaría Atlético de Madrid por River Plate tras el Mundial

Reuters

Thiago Almada dejará el Atlético de Madrid para continuar su carrera en River Plate, así lo confirmó este lunes a Reuters una fuente del popular equipo argentino.

"Hubo acuerdo con el Atlético y con Thiago (Almada), pero se anunciará después del Mundial", indicó la fuente de la directiva de River tras las negociaciones llevadas a cabo en la capital española.

El delantero de 25 años, campeón con Argentina en Qatar 2022 y que se encuentra participando del Mundial, dejará el fútbol europeo para tener la continuidad que no logró en España, dijo a Reuters una fuente cercana al futbolista.

La transferencia de Almada a River se concretará a cambio de unos 20 millones de dólares por el 50% de los derechos federativos, según reportes de la prensa argentina.

Almada inició su carrera en Vélez Sarsfield, pasó por Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon antes de llegar al Atlético. En la última temporada disputó 40 partidos (18 de titular) y anotó cuatro goles