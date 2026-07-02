Sporting rechazó la primera oferta de Atlético de Madrid por Morten Hjulmand

Redacción FOX Deportes

Sporting de Portugal anunció que recibió y rechazó una oferta de Atlético de Madrid para fichar al danés Morten Hjulmand, ya que estaba "lejos" del valor deseado, según afirmó este jueves el presidente del club, Frederico Varandas.

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"Recibimos una oferta del Atlético de Madrid y la rechazamos. Está lejos del valor (deseado). No es ningún secreto. Hemos fijado una cifra justa, acorde con su edad, su posición y el hecho de que lleva tres años en el Sporting", declaró Varandas a la prensa al margen del sorteo de la próxima temporada de la Liga Portugal.

"El jugador y sus agentes conocen esa cifra. Cualquier oferta por debajo de ella, el jugador se queda en el Sporting", concluyó.

Morten Hjulmand, centrocampista internacional danés de 27 años, es el capitán y una de las piezas clave del equipo lisboeta. Su contrato con Sporting se extiende hasta 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.