Atlético de Madrid ficha a Alejandro Grimaldo

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid anunció el fichaje de Alejandro Grimaldo, quien llega procedente del Bayer Leverkusen tras consolidarse como uno de los mejores laterales de Europa.

El español firmó contrato hasta junio de 2030. Para concretar la operación, el Atlético desembolsó 15 millones de euros fijos, además de cinco millones en variables.

Grimaldo se formó en las categorías inferiores del Barcelona, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. En 2015 dio el salto al Benfica, donde se consolidó como uno de los laterales más destacados de la liga portuguesa.

Después de ocho temporadas con las 'Águilas', fichó por el Bayer Leverkusen y elevó aún más su nivel bajo las órdenes de Xabi Alonso. Su aporte ofensivo fue clave para que el club conquistara la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa Alemana.