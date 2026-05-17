Solo un milagro le quitará el Pichichi a Kylian Mbappé

EFE

La sequía goleadora de los principales anotadores dejó a Kylian Mbappe como máximo artillero a falta de una jornada, con dos tantos diferencia sobre el kosovar Muriqi, que tampoco marcó con el Mallorca, derrotado por el Levante.



El francés acumula 24 goles, dos más que el kosovar y después, tercero, es el croata Ante Budimir, del Osasuna, que tampoco vio puerta.

Fue el brasileño Vinicius el que dio la victoria al Real Madrid ante el Sevilla. Sigue en racha el sudamericano que lleva dieciséis tantos, igual que Lamine Yamal, mientras Toni Martínez, que hizo el del Alavés, acumula trece.



El brasileño Raphinha, que hizo dos tantos, elevó su cuenta a trece goles y dio caza a su compañero Robert Lewandowski en el partido contra el Betis que cerró la jornada con el primer gol del curso de Isco, de penalti.

Clasificación tras 36 jornadas:



- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).



- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).



- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)



- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)

