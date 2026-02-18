¡Siete partidos de suspensión! ¿Pues qué hizo Matías Almeyda en Sevilla?

Enrique Gómez

Le aplicaron siete partidos de suspensión de Matías Almeyda por sus groserías al cuerpo arbitral.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol sancionó de forma ejemplar al entrenador del Sevilla, quien fue expulsado en el partido contra el Alavés (1-1) e incurrió en al menos tres faltas graves en contra del cuerpo arbitral dirigido por Iosu Galech, quien detalló los en su cédula.

La suspensión histórica de Almyeda desglosada:

CAUSA INFORME SUSPENSIÓN Desaprobación con gritos y gestos "El técnico Almeyda fue expulsado por protestar una de mis decisiones de manera ostensible" 2 partidos Desacato a la expulsión "Se negó a abandonar el área técnica, provocando la paralización del encuentro" 1 partido Actitud desafiante e invasión a la cancha "Se colocó cara a cara conmigo en actitud desafiante durante más de un minuto" 3 partidos

Todas estas acciones provocaron una sanción de siete partidos fuera de los banquillos de La Liga. Es decir, el Sevilla perderá a su entrenador para los duelos ante Getafe, Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid. Duro golpe en una temporada que no ha sido nada buena para el club, el cual marcha en la 13ra posición.

🗣️​ @peladoalmeyda sobre el partido y el esfuerzo de jugadores y afición ⚪🔴#SevillaAlavés pic.twitter.com/t9eqBqEplb — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 14, 2026

Sevilla apelará la sanción contra el ‘Pelado’

El club andaluz anunció que agotará todas “las vías posibles” para apelar a la sanción impuesta por el por el Comité de Disciplina contra el técnico argentino, pues la considera “excesiva” a todas luces.

"El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", afirmó el club a través de un comunicado, donde, además, expresó su “total apoyo” hacia el argentino.

Y es que, de acuerdo con el Sevilla, "la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja, por lo que esperan una reducción significativa en el castigo".

El exentrenador de Chivas recibió una sanción histórica que podría poner en riesgo su puesto, pues una vez que se cumpla el castigo, solo quedarán siete partidos en La Liga y lo cierto es que hay muchos dudas en torno al equipo.