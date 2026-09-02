Sergio Martínez se estrenó en el entrenamiento de Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Sergio Martínez, reciente fichaje del Real Madrid para el Castilla procedente de Racing de Santander, se entrenó este miércoles con el primer equipo a las órdenes de José Mourinho.

El mediocampista llegó al conjunto madrileño después de que Real Madrid pagara la totalidad de su cláusula de rescisión. Martínez estaba ligado a Racing de Santander desde los diez años y esta temporada debutó con gol en primera división.

Martínez, quien alternará el Castilla con el primer equipo, completó la sesión junto al resto de los jugadores disponibles. Real Madrid mantiene siete bajas por lesión: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militão, Rodrygo, Thiago Pitarch y Endrick continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

La sesión estuvo enfocada en preparar la visita al Betis y Mourinho contó por primera vez con todos los futbolistas disponibles. Los titulares en la goleada 4-0 ante Málaga realizaron trabajo de recuperación el martes.

Los jugadores comenzaron la sesión con trabajo físico sobre el césped y posteriormente realizaron una fase táctica. Después trabajaron ejercicios de posesión, conducción y combinación antes de finalizar con partidos en espacios reducidos.