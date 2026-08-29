Real Madrid comenzará la Champions League con bajas

Redacción FOX Deportes

Real Madrid ya conoce el calendario de la fase de liga de la Champions League y José Mourinho tendrá tres ausencias para preparar el debut contra Inter. El técnico no podrá contar con Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.

? Tuesday 8 September



Champions League opening day is set ?#UCL pic.twitter.com/F0fQoxCrWz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2026

El camino del ‘Rey de Europa’ rumbo a la ‘16’ comenzará en el Santiago Bernabéu con un partidazo ante el campeón de la Serie A, un compromiso con sabor a clásico europeo que los ‘Merengues’ afrontarán con una plantilla mermada.

Güler y Camavinga vieron la tarjeta roja durante la eliminación de los ‘Merengues’ en cuartos de final ante Bayern Munich y deberán cumplir la sanción correspondiente. Bernardo Silva tampoco estará disponible después de ser expulsado en octavos de final entre Real Madrid y Manchester City.

Sin embargo, no serán las únicas bajas para Mourinho, quien tampoco podrá contar con los lesionados Éder Militão y Rodrygo Goes, mientras que Endrick estaría en duda.