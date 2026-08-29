Redacción FOX Deportes
Real Madrid comenzará la Champions League con bajas
José Mourinho tendrá una plantilla mermada para recibir al Inter
Real Madrid ya conoce el calendario de la fase de liga de la Champions League y José Mourinho tendrá tres ausencias para preparar el debut contra Inter. El técnico no podrá contar con Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.
El camino del ‘Rey de Europa’ rumbo a la ‘16’ comenzará en el Santiago Bernabéu con un partidazo ante el campeón de la Serie A, un compromiso con sabor a clásico europeo que los ‘Merengues’ afrontarán con una plantilla mermada.
Güler y Camavinga vieron la tarjeta roja durante la eliminación de los ‘Merengues’ en cuartos de final ante Bayern Munich y deberán cumplir la sanción correspondiente. Bernardo Silva tampoco estará disponible después de ser expulsado en octavos de final entre Real Madrid y Manchester City.
Sin embargo, no serán las únicas bajas para Mourinho, quien tampoco podrá contar con los lesionados Éder Militão y Rodrygo Goes, mientras que Endrick estaría en duda.
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