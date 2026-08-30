A pesar de haber goleado, el Real Madrid no jugó bien

Héctor Cantú

El Real Madrid sumó una goleada más tras vapulear por 4-0 al Málaga en su tercer partido de la temporada 2026/27.

Sin embargo, las sensaciones no son del todo positivas, pues aunque el equipo de José Mourinho hizo un partido por nota en la primera parte, en la segunda el equipo se vino abajo.

Llegó rápido la primera gran tarde de Carlos Espí con el Real Madrid

“Ha sido un muy buen triunfo. La primera parte fue muy buena, pero en los últimos minutos nos metimos demasiado atrás. Y en el descanso el míster nos pidió más goles y no encajar. Pero en la segunda parte no jugamos tan bien, bajamos un poco el ritmo con balón y les hemos dado el balón, es un punto a mejorar”, consideró Thibaut Courtois para Real Madrid televisión.

Jude Bellingham, autor del primer tanto del partido, también consideró que el equipo bajó el ritmo en los minutos finales, algo que no compagina con la propuesta de juego de José Mourinho.

“La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos. Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día están listos y por eso juegan tan bien hoy”, aseguró para el canal oficial.

El propio entrenador se unió a la autocrítica y justificó el bajón de ritmo de sus pupilos al estado de relajación que habrían tenido una vez que el marcador estaba 3-0 y el partido totalmente sentenciado.

El Real Madrid volverá a la actividad en La Liga el próximo viernes, cuando visite al Real Betis en el Benito Villamarín, una de las plazas más complicadas del futbol español.