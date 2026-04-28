Sergio Canales sería el fichaje estelar de Racing para volver a La Liga

Oscar Sandoval

Monterrey anunció a través de las redes sociales el adiós de Sergio Canales después de tres años en el club y el mediocampista tendría listo su viaje a España para volver a Racing de Santander tras 16 años y como fichaje estrella para la próxima temporada.

Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente.💙



Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales.🙌🏼 Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha.⛰️ pic.twitter.com/2VjIAXyjTS — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

Racing es líder de la segunda división española y el ascenso está cada jornada más cerca, depende de sí mismo para regresar a La Liga por primera vez después de 14 años, descendió en 2012 y cayó a categorías menores, pero renació y va de camino al máximo circuito.

La directiva está ilusionada y cocinó a fuego lento el regreso de Canales que volverá a casa como agente libre después de terminar contrato con Rayados, el español perderá cerca de cuatro millones de euros anuales con tal de jugar en el equipo de su ciudad natal.

El mediocampista tendrá una nueva aventura en el futbol español tras su paso por Racing de Santander en donde debutó, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis.