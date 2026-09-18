"Será difícil que alguien esté a mi nivel", humildemente, Lamine Yamal

EFE

El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, aseguró que su rápida maduración le ha permitido adaptarse antes que otros jóvenes a la exigencia del futbol de élite y por eso, está convencido de que en los próximos años mejorará tanto que será "difícil" encontrar a alguien "que esté" a su nivel.

"Hay una cosa que tengo buena: he pasado procesos de maduración muy rápido. A los jugadores jóvenes, aunque tengan mucho talento, les cuesta adaptarse a la élite. Me pone feliz saber que de aquí a cuatro años seré muchísimo mejor. Creo que será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel", expuso el internacional español de cara al Mundial 2030.

El hambre de ganar

Estas declaraciones forman parte de una entrevista emitida este viernes por el programa 'Universo Valdano', de la plataforma Movistar Plus, en la que el delantero azulgrana explica que la exigencia que se impone a sí mismo es uno de los factores que le permiten mantener la ambición pese a los títulos conquistados a sus 19 años.

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"Cien por cien, amor al futbol y ambición. La gente duda más de mí por la segunda. Piensan que porque haya ganado un Mundial, una Eurocopa y una Liga no quiero ganar tres Mundiales y cinco 'Champions'. Pero yo lo digo: el día que gané el Mundial ya quería ganar otro más. Después de ganar tres Ligas, quiero ganar seis", afirma.

El extremo azulgrana asegura que vive "por y para el fútbol" y que su manera de agradecer todo lo que ha conseguido es "jugar siempre y querer ganar siempre".

"Siento la presión como una adrenalina. No podría jugar un partido sin pensar que alguien espera algo de mí o que yo mismo espero algo de mí. Siempre busco algo para ponerme presión y demostrarme que puedo con más y más. Es algo que sólo me da el fútbol y me encanta", señala.

Autocrítica para seguir creciendo

Lamine Yamal también se muestra autocrítico con su actuación en el último Mundial, pese a haber contribuido al éxito de la selección española. "No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", explica.

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"Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", añade.

Esa exigencia consigo mismo explica que su objetivo no se limite a acumular títulos o mejorar sus estadísticas, sino a seguir elevando su rendimiento sobre el terreno de juego. En este sentido, reconoce que todavía trabaja para perfeccionar aspectos como la finalización, darse "unos segundos de más delante de la portería" y el juego con la pierna derecha.

Una evolución que, para Lamine Yamal, no puede medirse únicamente a través de los números. "Hay momentos en los que yo he notado que he dado espectáculo y, a lo mejor, no he metido gol, pero me voy contento a la cama", afirma.

En otro momento de la entrevista, el jugador de Rocafonda (barrio de Mataró, afueras de Barcelona) habla de su evolución como futbolista y de su intención de abandonar progresivamente la posición de extremo pegado a la banda.

"Nunca volverá a pasar el Lamine pegado a la banda como cuando tenía 16 años. Cuanto más para dentro me vaya, más peligro para el rival", sostiene.

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La Champions, el gran objetivo

Su ambición se extiende también a la Champions League. El extemo considera que el Barcelona debe reconocer abiertamente que su principal objetivo es recuperar un torneo continental que no gana desde hace once años y afirma que el equipo tiene capacidad para luchar por todos los títulos.

"Me gusta que la gente llegue al vestuario y que estén obsesionados con ganarla. El problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí. Tenemos equipo para hacerlo. Sería muy cobarde por nuestra parte no reconocer que vamos a por la 'Champions' y que solo vamos a por la Liga", asegura.

Admiración por Messi y Neymar

La entrevista también deja espacio para hablar de sus referentes, entre ellos Leo Messi y Neymar Jr. Del argentino, Lamine Yamal destaca que es "el mejor jugador de la historia del fútbol", aunque reconoce que incluso tratándose del argentino resultó difícil imaginar el nivel que alcanzaría en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Albiceleste alcanzó la final.

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"Todo el mundo sabe que es el mejor de la historia, pero nadie se esperaba el Mundial que hizo. Argentina tiene buenos jugadores, pero nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", explica.

De Neymar, en cambio, recuerda la influencia que tuvo durante su infancia y, sobre todo, la capacidad del brasileño para convertir el futbol en espectáculo.

"Soy una persona que intenta siempre estar feliz. Neymar era felicidad, alguien que te entretenía viéndole jugar. Mi infancia era levantarme y ponerme un vídeo de regates de Neymar; levantarme y ponerme un vídeo de goles", recuerda.