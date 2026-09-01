Sebastián Cáceres refuerza la defensa de Celta de Vigo

Redacción FOX Deportes

Celta de Vigo anunció el traspaso del internacional uruguayo Sebastián Cáceres, procedente del América. El defensa firmó con el conjunto celeste hasta junio de 2030.

??????? ? Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres ??? pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

El central uruguayo llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, donde superó los 200 partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un título de Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

“A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres competiciones”, destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

Formado en Liverpool de Montevideo, debutó como profesional en 2017 y dio el salto al fútbol mexicano en enero de 2020. Internacional absoluto con Uruguay desde 2022, disputó la Copa América de 2024 y formó parte de su selección en el Mundial de 2026.

Cáceres es el sexto refuerzo veraniego del conjunto celeste tras Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Couhaib Driouech y el portero turco Altay Bayındır.