Se despeja el camino para Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Enrique Gómez

Si debutó en la Copa del Rey con solo unas horas de entrenamiento, seguramente Obed Vargas también podrá ver sus primeros minutos en la Liga de España, más ahora que su equipo lo necesita.

Y es que tras la lesión del español Pablo Barrios (hasta siete partidos de baja), se abre el panorama para que el mediocampista mexicano pueda tener más minutos de juego en el esquema de Diego Simeone. Quizá hasta pueda debutar el domingo 8 de febrero contra el Betis en el Estadio Metropolitano.

Barrios sufrió un problema en el muslo derecho en la victoria pletórica de los cuartos de final de la Copa del Rey (5-0) también contra el Betis, partido donde Vargas vio sus primeros minutos al ingresar por Ademola Lookman al 79’. Es decir, si tuvo actividad un día después de su presentación, con mayor razón podría ser considerado para el encuentro liguero, más ahora que hay un hombre menos en su posición.

❝Son sensaciones muy bonitas y que voy a recordar por el resto de mi vida❞.



— Obed Vargas 🎙 pic.twitter.com/hNY09bNQjk — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2026

De acuerdo con la Agencia EFE, “Álex Baena, el argentino Thiago Almada, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, estos dos últimos recién llegados al club en el mercado de invierno, pueden jugar en ese sector del campo, aparte de Koke Resurrección y Johnny Cardoso”. O sea, el club madrileño tiene elementos de sobra para suplir la baja, pero como dijo el mexicano en su presentación, por algo el club lo contrató.

Tras conocerse la lesión de Barrios (“el mejor del equipo en la media cancha”), el mismo Simeone concedió que esto abre “la posibilidad para los que están esperando, ahora que ese lugar está liberado”.

Vargas cumplió un sueño al fichar con el Atlético de Madrid para este mercado invernal de mitad de temporada, pero ahora buscará afianzarse en el equipo y ganar minutos de juego. Por lo pronto, seguramente tendrá más posibilidades de las que esperaba disponer en un principio.