Se confirmó la baja de Dean Huijsen de la Selección Española

Redacción FOX Deportes

Dean Huijsen, central del Real Madrid, no participará el martes en el último partido de clasificación de la selección española al Mundial 2026, en Sevilla ante Turquía, y ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente por un leve problema muscular.

Dean Huijsen se perderá los cuatro últimos partidos de España rumbo al Mundial 2026. Tras no poder acudir a la llamada de octubre por una pequeña lesión muscular, una molestia sufrida en Tiflis, en el último entrenamiento el viernes en vísperas del duelo ante Georgia, provoca su ausencia también en las dos citas de noviembre.

El central del Real Madrid fue sometido a una prueba médica que no mostró lesión, pero con la clasificación sellada de forma virtual al Mundial 2026, Luis de la Fuente no arriesga con Huijsen que regresa a casa.

"Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento", informó la selección española en un comunicado a última hora del domingo.

"Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador", añadió.