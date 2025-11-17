Dean Huijsen podría regresar antes de tiempo a Real Madrid

Oscar Sandoval

Dean Huijsen fue la sorpresa al quedar fuera de la lista de convocados para el duelo entre Georgia y la Selección Española, trabajó toda la semana con normalidad, sin embargo, luego del último entrenamiento sintió una molestia y podría abandonar la concentración para volver a Real Madrid.

Los tenemos.



Estos son los DORSALES para el duelo ante Georgia.



📋 Listado: https://t.co/RqrOh2dAdz#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Zv4t9ycDIL — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

El Madrid podría ser afectado de nueva cuenta por el ‘Virus FIFA’ tras las dolencias de Kylian Mbappé y Huijsen, el francés terminó el duelo de su selección ante Ucrania con dolor en el tobillo, su recuperación la comenzará con el cuerpo médico del equipo blanco y el mismo plan se podría repetir con el defensor.

El diario Marca señala que el central de 20 años “se someterá a pruebas” porque “está tocado” y en caso de confirmarse la lesión, volverá a la disciplina ‘Merengue’ para trabajar en su rehabilitación.

Xabi Alonso tendrá que pensar y ejecutar un plan B en caso de que Mbappé y Huijsen no pudieran ser parte del juego contra Elche del próximo domingo.