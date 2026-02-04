Se acabaron los días de Diego Simeone en el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

Los días del ya histórico Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, están más que contados y tienen fecha de expiración una vez termine el presente torneo.

Así se ha adelantado en el programa El Chiringuito, que se transmite por Fox Deportes, donde se ha dado la exclusiva que el estratega argentino dejará el banquillo colchonero una vez culmine la presente campaña.

El Atlético de Madrid no ha logrado clasificarse entre los mejores ocho clubes de la Champions League, está a 10 puntos del líder de La Liga, el Barcelona y se jugará en las próximas horas, su boleto a las semifinales de la Copa del Rey.

Los resultados, y la planeación para esta temporada han dejado mucho que desear, por lo que la directiva del club habría tomado la decisión de acabar con un ciclo inició en un lejano 2011.

613, el número mágico de Diego Simeone

Durante estos 15 años, Simeone solo ha podido conseguir cuatro títulos con el Atlético de Madrid: dos torneos de liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

La noticia sale a la luz apenas unas horas después de que fueran presentados los dos nuevos refuerzos del equipo en el mercado de invierno; el mexicano Obed Vargas y el goleador Ademola Lookman.