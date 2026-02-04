Publicación: jueves 5 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Se acabaron los días de Diego Simeone en el Atlético de Madrid

Se viene un cambio de proyecto en el equipo rojiblanco

Los días del ya histórico Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, están más que contados y tienen fecha de expiración una vez termine el presente torneo.

Así se ha adelantado en el programa El Chiringuito, que se transmite por Fox Deportes, donde se ha dado la exclusiva que el estratega argentino dejará el banquillo colchonero una vez culmine la presente campaña.

El Atlético de Madrid no ha logrado clasificarse entre los mejores ocho clubes de la Champions League, está a 10 puntos del líder de La Liga, el Barcelona y se jugará en las próximas horas, su boleto a las semifinales de la Copa del Rey.

Los resultados, y la planeación para esta temporada han dejado mucho que desear, por lo que la directiva del club habría tomado la decisión de acabar con un ciclo inició en un lejano 2011.

613, el número mágico de Diego Simeone

Diego Simeone es el entrenador que más partidos ha dirigido al Atlético de Madrid
Es también el que más partidos ha ganado, con 359 y títulos, con 8
Es el único técnico del Atlético que ha logrado superar al Real Madrid y al Barcelona en los últimos 18 años
En todas sus temporadas ha logrado terminar por lo menos en tercer lugar

Durante estos 15 años, Simeone solo ha podido conseguir cuatro títulos con el Atlético de Madrid: dos torneos de liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

La noticia sale a la luz apenas unas horas después de que fueran presentados los dos nuevos refuerzos del equipo en el mercado de invierno; el mexicano Obed Vargas y el goleador Ademola Lookman.

