Redacción FOX Deportes
Rodri está en duda para el duelo entre Atlético y Barcelona de La Liga
El mediocampista terminó con molestias ante Aston Villa y encendió las alertas
Hansi Flick, entrenador de Barcelona, admitió que Rodri Hernández se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de sus problemas físicos, tras haber sido sustituido en el duelo de Champions League ante Aston Villa al descanso.
“Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo”, explicó Flick sobre la sustitución de Rodri, quien dejó su lugar a Marc Bernal al descanso. El técnico alemán también decidió retirar del campo a Pedri y Raphinha durante la segunda mitad, pensando en el exigente compromiso del Metropolitano.
Flick también destacó la solidez defensiva del Barcelona, que volvió a dejar su portería a cero en Champions League después de 18 partidos. “Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy bien nivel, la defensa ha estado fantástica y también Joan García. Hemos visto jugadores jóvenes jugar a un gran nivel”, señaló el entrenador, satisfecho con el rendimiento colectivo de su equipo.
Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada, con el liderato de La Liga en juego y las pruebas médicas determinarán si Flick podrá contar con el mediocampista para una batalla directa por el liderato.
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