Rodri está en duda para el duelo entre Atlético y Barcelona de La Liga

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick, entrenador de Barcelona, admitió que Rodri Hernández se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de sus problemas físicos, tras haber sido sustituido en el duelo de Champions League ante Aston Villa al descanso.

? Cambio en el Barça | 45’



↑? Bernal

↓? Rodri



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“Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo”, explicó Flick sobre la sustitución de Rodri, quien dejó su lugar a Marc Bernal al descanso. El técnico alemán también decidió retirar del campo a Pedri y Raphinha durante la segunda mitad, pensando en el exigente compromiso del Metropolitano.

Flick también destacó la solidez defensiva del Barcelona, que volvió a dejar su portería a cero en Champions League después de 18 partidos. “Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy bien nivel, la defensa ha estado fantástica y también Joan García. Hemos visto jugadores jóvenes jugar a un gran nivel”, señaló el entrenador, satisfecho con el rendimiento colectivo de su equipo.

Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada, con el liderato de La Liga en juego y las pruebas médicas determinarán si Flick podrá contar con el mediocampista para una batalla directa por el liderato.