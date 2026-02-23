Renzo Saravia llega al Valencia procedente del Atlético Mineiro

EFE

El Valencia anunció este lunes el fichaje del lateral derecho argentino Renzo Saravia, que llega libre hasta el final de esta temporada y ocupará la licencia federativa del francés Dimitri Foulquier.

Ante el paso por quirófano de Foulquier, el Valencia pudo liberar su ficha al tratarse de una baja de larga duración para poder incorporar a Saravia, que dejó de ser jugador del Atlético Mineiro en enero.

El lateral derecho, de 32 años, llegó este domingo a Valencia y este lunes pasó la revisión médica y firmó su contrato como valencianista.

Pese a que firma solo por cuatro meses, Saravia dijo que quiere “demostrar” su futbol para quedarse “más tiempo”.

Saravia comenzó su carrera profesional en el Belgrano de su Córdoba natal y después pasó por el Racing Club de Avellaneda. En la campaña 2019/20 fichó por el Porto y desde 2020 ha jugado en Brasil en el Internacional de Porto Alegre, el Botafogo y el Atlético Mineiro, en el que estuvo desde 2023.

En la pasada campaña disputó 31 partidos y con la selección absoluta argentina ha jugado nueve encuentros (dos de Copa América y siete amistosos) entre 2018 y 2019.