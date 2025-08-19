Redacción FOX Deportes
Refuerzo internacional para Oviedo en La Liga
Leander Dendoncker firmó un contrato de dos temporadas y es el mediocampista ideal
Leander Dendoncker es nuevo jugador de Real Oviedo hasta 2027 después de que el club español y Aston Villa llegaran a un acuerdo. El mediocampista belga de 30 años será presentado este miércoles.
Oviedo lleva varias semanas trabajando en una operación en la que el técnico Veljko Paunovic se implicó desde el principio; Dendoncker refuerza una demarcación del centro del campo en la que el técnico serbio solo contaba con Kwasi Sibo.
Canterano del Anderlecht, llegó a la Premier League después de que Wolverhampton pagase un traspaso, algo que después también hizo Aston Villa; en el club de Birmingham no tuvo continuidad y estuvo cedido en Napoli y de nuevo en el Anderlecht, donde el curso pasado disputó 43 partidos.
Esta misma tarde, tanto Leander Dendoncker como Eric Bailly se pusieron a las órdenes de Veljko Paunovic y entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros en El Requexón, así que no se descarta que entren en la convocatoria para el partido de este domingo ante Real Madrid.
