Refuerzo internacional para Oviedo en La Liga

Redacción FOX Deportes

Leander Dendoncker es nuevo jugador de Real Oviedo hasta 2027 después de que el club español y Aston Villa llegaran a un acuerdo. El mediocampista belga de 30 años será presentado este miércoles.

Oviedo lleva varias semanas trabajando en una operación en la que el técnico Veljko Paunovic se implicó desde el principio; Dendoncker refuerza una demarcación del centro del campo en la que el técnico serbio solo contaba con Kwasi Sibo.

Canterano del Anderlecht, llegó a la Premier League después de que Wolverhampton pagase un traspaso, algo que después también hizo Aston Villa; en el club de Birmingham no tuvo continuidad y estuvo cedido en Napoli y de nuevo en el Anderlecht, donde el curso pasado disputó 43 partidos.

Esta misma tarde, tanto Leander Dendoncker como Eric Bailly se pusieron a las órdenes de Veljko Paunovic y entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros en El Requexón, así que no se descarta que entren en la convocatoria para el partido de este domingo ante Real Madrid.