Real Oviedo tiene un ‘Jefe’ para su defensa

Oscar Sandoval

La primera derrota de la temporada no dejó a nadie contento y exhibió las carencias defensivas de Oviedo que anunció a Eric Bailly como flamante refuerzo, el marfileño intentará ponerse en forma y estar disponible para el duelo de la jornada 2 ante Real Madrid.

Bailly se mantendrá en el futbol español luego de alcanzar un acuerdo para continuar su carrera a los 31 años en el conjunto ‘Carbayón’ con el que firmó un contrato por las próximas dos temporadas después de finalizar contrato con Villarreal en julio pasado.

El central se incorporará a la disciplina del equipo azul y se pondrá a disposición de Veljko Paunovic a partir de este martes para enfrentar su tercera aventura en el futbol español después de su paso por Espanyol y el ‘Submarino Amarillo’.

Bailly se convirtió en el octavo fichaje de Oviedo, el primero en defensa, para esta temporada en la que el equipo tiene como principal objetivo conseguir la salvación.