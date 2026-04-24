¿Recuerdan a Martín Demichelis? Es el mejor técnico de La Liga de España

EFE

El técnico argentino del RCD Mallorca, Martín Demichelis,fue premiado como mejor entrenador del mes de abril de La Liga después de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos disputados.

El conjunto bermellón ha conseguido imponerse al Real Madrid (2-1), al Rayo Vallecano (2-0) y empatar contra el Valencia (1-1) en los tres partidos disputados en el Estadio Mallorca Son Moix, y confirma la dinámica ascendente desde su llegada al banquillo.

Martín Demichelis, entrenador del mes de abril de @LaLiga ❤️🖤



Enhorabuena y vamos a por más, Micho 💪🏻 pic.twitter.com/hlEyWHrydo — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 24, 2026

El entrenador argentino se ha alzado con el galardón tras superar en la votación final a Guillermo Almada y Hansi Flick, técnicos de Oviedo y Barcelona, respectivamente.

Demichelis, quien fue despedido del Monterrey de la Liga MX en noviembre, llegó a la isla con el principal objetivo de salvar la categoría, dado que el Mallorca se encontraba en posiciones de descenso con 24 puntos, y desde entonces ha sumado 11 de 18 puntos para colocar a su equipo actualmente con 35 puntos, fuera del descenso.