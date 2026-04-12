Martín Demichelis afirmó que Mallorca sabe a dónde quiere llegar
El director técnico argentino ha obtenido 10 de 15 puntos desde su llegada
El director técnico del Mallorca, el argentino Martín Demichelis, valoró tras vencer 3-0 al Rayo Vallecano en partido de la liga española, que su equipo ha sacado 10 de 15 puntos desde su llegada y admitió que verlo hace a su equipo "saber a dónde" quiere "ir".
"Cuando llegué dije que jugábamos un torneo de 12 jornadas, y a pesar de la tabla real, nosotros internamente miramos una que van cinco jornadas, en la cual hemos sacado 10 de 15 y nos hace saber por donde queremos ir, mejorar, y viviendo como se tiene que vivir esta profesión, dando cada uno de los integrantes el máximo. Nos tenemos que seguir mirando a nosotros, dependemos de algún otro resultado, sí, pero me gusta que nos juzguemos a nosotros mismos", declaró.
La victoria vuelve a sacar al Mallorca del descenso: "El triunfo de hoy nos puso en una situación mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana, porque hay que ir a buscar al Valencia.
Tendremos que buscar los tres puntos, hay muchos equipos juntos que pelearán hasta el final, somos uno de esos y somos conscientes de lo que nos jugamos en cada partido", explicó.
Sin embargo, no cree que la lucha por la salvación se quede en pocos puntos: "Creo que el número para salvarse estará alto, no sé cuanto y por eso no hay que mirar la tabla. No me gusta especular cuando sales fuera de casa, hay que salir a ganar, hoy nos costó al principio pero el equipo iba a por más, fue una muestra de carácter que nos hace más fuertes, a buscar tres puntos más", comentó.
