Publicación: domingo 12 de abril de 2026

EFE

Martín Demichelis afirmó que Mallorca sabe a dónde quiere llegar

El director técnico argentino ha obtenido 10 de 15 puntos desde su llegada

El director técnico del Mallorca, el argentino Martín Demichelis, valoró tras vencer 3-0 al Rayo Vallecano en partido de la liga española, que su equipo ha sacado 10 de 15 puntos desde su llegada y admitió que verlo hace a su equipo "saber a dónde" quiere "ir".

"Cuando llegué dije que jugábamos un torneo de 12 jornadas, y a pesar de la tabla real, nosotros internamente miramos una que van cinco jornadas, en la cual hemos sacado 10 de 15 y nos hace saber por donde queremos ir, mejorar, y viviendo como se tiene que vivir esta profesión, dando cada uno de los integrantes el máximo. Nos tenemos que seguir mirando a nosotros, dependemos de algún otro resultado, sí, pero me gusta que nos juzguemos a nosotros mismos", declaró.

Vedat Muriqi se convirtió en el máximo goleador de Mallorca en La Liga

Vedat Muriqi se convirtió en el máximo goleador de Mallorca en La Liga
Muriqi anotó un doblete en la victoria de Mallorca sobre Rayo Vallecano, llegó a 55 goles y superó a Samuel Eto'o
Muriqi anotó un doblete en la victoria de Mallorca sobre Rayo Vallecano, llegó a 55 goles y superó a Samuel Eto'o
Muriqi anotó un doblete en la victoria de Mallorca sobre Rayo Vallecano, llegó a 55 goles y superó a Samuel Eto'o
Muriqi anotó un doblete en la victoria de Mallorca sobre Rayo Vallecano, llegó a 55 goles y superó a Samuel Eto'o

La victoria vuelve a sacar al Mallorca del descenso: "El triunfo de hoy nos puso en una situación mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana, porque hay que ir a buscar al Valencia.

Tendremos que buscar los tres puntos, hay muchos equipos juntos que pelearán hasta el final, somos uno de esos y somos conscientes de lo que nos jugamos en cada partido", explicó.

A Martín Demichelis le gustó el desempeño de su equipo

El director técnico del Mallorca se dijo satisfecho por la victoria sobre Real Madrid

Sin embargo, no cree que la lucha por la salvación se quede en pocos puntos: "Creo que el número para salvarse estará alto, no sé cuanto y por eso no hay que mirar la tabla. No me gusta especular cuando sales fuera de casa, hay que salir a ganar, hoy nos costó al principio pero el equipo iba a por más, fue una muestra de carácter que nos hace más fuertes, a buscar tres puntos más", comentó.

RELACIONADOS