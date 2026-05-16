Real Madrid se recuperó en La Liga ante Sevilla

Oscar Sandoval

Real Madrid visitó a Sevilla y salió con un triunfo por la mínima con un gol de Vinícius Júnior a los 14 minutos de partido, pudo conseguir un mejor resultado, pero los tres puntos son un bálsamo de tranquilidad de cara al último duelo de la temporada frente a Athletic de Bilbao.

El Madrid cumplió en uno de los partidos más exigentes como visitante en La Liga, no brilló porque eso hace mucho que no lo consigue, sin embargo, como en muchos otros compromisos fueron los destellos individuales los que le dieron la victoria.

Sevilla inició siendo competitivo y tratando de plantar cara, pero el equipo blanco suele sacar mucho con poco rendimiento y tras un trazo largo que bajó Kylian Mbappé en el área, apareció ‘Vini’ para mandar el balón a las redes con un disparo colocado y anotar el 1-0.

📜 CRÓNICA | Selló la permanencia pese a la derrota (0-1)#SevillaRealMadrid #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 17, 2026

Los locales no pudieron reaccionar, manejaron el partido y condicionaron al conjunto ‘Merengue’, pero como a lo largo de la campaña no pudieron crear peligro en el área rival y les faltó pegada exhibiendo las carencias de un equipo que a pesar de la derrota aseguró la salvación.

El VAR anuló un gol de Mbappé en la segunda mitad y Sevilla buscó hasta el final la igualdad porque nunca se rinde, pero no logró su objetivo y cerrará la temporada contra Celta de Vigo sin ningún tipo de aspiraciones.