Real Madrid respira: Federico Valverde estaría listo para volver en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid recibió buenas noticias sobre el estado físico de Federico Valverde, que abandonó El Clásico contra Barcelona al minuto 62 por molestias musculares y encendió las alarmas en el conjunto blanco. Sin embargo, las pruebas médicas descartaron una lesión de gravedad y todo apunta a que estará disponible para el próximo compromiso de La Liga.

Preparando el partido contra el Racing. pic.twitter.com/X6XwIuUYxy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

El equipo blanco comenzó a preparar el partido de la próxima jornada ante Racing y si nada cambia, José Mourinho podrá contar con el uruguayo, quien trabajó en el interior de las instalaciones junto a Arda Güler.

Según el diario Marca, los exámenes médicos realizados al futbolista de 28 años “han descartado una dolencia muscular de importancia”, por lo que podría formar parte de la convocatoria para el encuentro en Santander. La noticia representa un alivio para el técnico después de las molestias que obligaron al futbolista a abandonar El Clásico.

Valverde no sería la única buena noticia para Mourinho porque es posible que también pueda recuperar a Thibaut Courtois, quien se perdió el enfrentamiento contra Barcelona debido a un proceso gripal. El conjunto blanco apunta a recuperar a dos de sus referentes para buscar una nueva victoria y seguir presionando por el liderato de La Liga.