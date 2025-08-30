Real Madrid remontó por primera vez en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 2-1 a Mallorca para continuar con paso perfecto en el inicio de La Liga, el VAR evitó que Kylian Mbappé siguiera con su racha goleadora luego de anularle dos tantos, uno de ellos milimétrico, sin embargo, las decisiones no pesaron y el equipo blanco remontó con goles de Vinícius Jr. y Arda Güler.

El equipo de Xabi Alonso respondió cuando se puso por primera vez por debajo en el marcador y las condiciones no estaban a su favor, dominó al principio a los visitantes que dejaron en silencio el Bernabéu con un gol de Vedat Muriqi a los 18 minutos en un tiro de esquina.

A partir de ese momento el conjunto ‘Merengue’ se opacó, sin embargo, se recuperó después de la pausa de hidratación con un gol de Arda Güler tras una jugada trabajada de los locales en un tiro de esquina con doble cabezazo incluido que el turco mandó a las redes sobre la línea de gol al 37.

🗣️ ¡Cómo nos gusta gritar goles en el Bernabéu! pic.twitter.com/vWe22bxMX7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2025

El Madrid solucionó el problema en 73 segundos porque un minuto más tarde apareció Vinícius Jr. para darle vuelta al marcador con una jugada individual que terminó con un disparo cruzado en el área para anotar por segundo partido consecutivo y llegar a 65 goles en La Liga.

La segunda mitad fue un monólogo del los locales que no pudieron aumentar la ventaja, el VAR bajó del marcador otro gol de Güler y el partido terminó sin sobresaltos para el equipo blanco que sigue pleno en el inicio de temporada en La Liga con tres triunfos.