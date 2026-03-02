Real Madrid no tira La Liga a pesar de la derrota ante Getafe

Redacción FOX Deportes

Álvaro Arbeloa se mostró convencido, a pesar de la derrota de Real Madrid ante Getafe en el Bernabéu de que no supone un “adiós” al título de La Liga luego de quedar a cuatro puntos de distancia del líder, Barcelona y aseguró que, “nadie tira la Liga”. ¡Lunes de pesadilla para el Real Madrid!

“Quedan 36 puntos, no es un adiós a la Liga. Y nuestro objetivo es sumar los 36 puntos, nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid y no se rinde nadie nunca. Tenemos cuatro puntos de desventaja, pero estamos convencidos de que podemos remontar”, dijo en rueda de prensa.

“Después de una derrota como la de hoy las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero nuestro objetivo es darle la vuelta. Aquí nadie tira la Liga ni tira nada. Tenemos mucho que mejorar, pero al esfuerzo de mis jugadores no les voy a poner ni un pero. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Sí, pero es cosa mía”, añadió.

“Veo que tenemos grandes jugadores, una gran plantilla. Jugadores que se van a recuperar y van a ayudar mucho. Tenemos ese objetivo de seguir mejorando, de saber que podemos hacer las cosas mejor. Hoy, entendiendo la crítica, pero jugando mal, peor o regular hemos merecido marcar más goles que el Getafe”, completó.