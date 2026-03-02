Real Madrid cayó ante Getafe y se alejó del título de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid perdió 1-0 ante Getafe en una noche en la que volvieron los silbidos al Santiago Bernabéu, al equipo blanco no le salió nada, las individualidades tampoco aparecieron y entregó el liderato de La Liga a Barcelona que tiene cuatro puntos de ventaja. 🏁 FP: @RealMadrid 0-1 @GetafeCF

⚽ 39' Satriano

👉 @Emirates pic.twitter.com/QGBjo2DYge — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

Getafe comprobó que es uno de los rivales más incómodos del futbol español, sabe defender, aguantar la presión y con poco hace daño, su plan volvió a dar frutos ante el conjunto ‘Merengue’ al que le faltaron ideas para poder reaccionar y evitar un tropiezo bochornoso.

Los locales comenzaron dominando y se plantaron en el arco de David Soria sin puntería, Vinícius Jr. falló un mano a mano a los 13 minutos y Güler se encontró con la mano del portero al 24 luego de una jugada individual con una ruleta para entrar al área incluida.

¡Lunes de pesadilla para el Real Madrid!

El duelo se rompió con un golazo del uruguayo Martín Satriano a los 38 minutos tras prender un balón de volea en los linderos del área que fue inatajable para Thibaut Courtois.

La segunda mitad se convirtió en pesadilla para el Madrid que extrañó a Kylian Mbappé, entraron Rodrygo y Franco Mastantuono, pero ninguno pudo aportar en ataque y para colmo, el argentino se fue expulsado al 90+5 cuando los silbidos bajaban de la grada tras perder un invicto de 18 años ante Getafe como local.

El conjunto ‘Merengue’ cayó por segunda jornada consecutiva y dio un paso atrás en la lucha por el título, ahora tendrá que remontar una desventaja de cuatro puntos para arrebatarle el título a Barcelona.