Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de La Liga, después de que el directivo comparara la estrategia de comunicación del club con los métodos de propaganda utilizados por los nazis.

Tebas acusó al Real Madrid de utilizar su canal de televisión para cuestionar decisiones arbitrales y alimentar sospechas. “Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi”, afirmó. Sin embargo, aclaró que “la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”.

En un comunicado, el Real Madrid calificó las declaraciones de “absolutamente intolerables” y aseguró que la aclaración del dirigente “no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno”. Además, describió a Tebas como “una auténtica lacra para el fútbol español”.

El club también cuestionó su imparcialidad para ocupar cargos de responsabilidad en el futbol español y aseguró que sus declaraciones forman parte de una serie de ataques contra la institución, su presidente y sus medios de comunicación. Asimismo, vinculó la polémica con el caso Negreira, defendió las actuaciones de Real Madrid TV y reiteró su exigencia de renovar el sistema arbitral.

La disputa profundiza el enfrentamiento entre ambas partes. En septiembre, el Real Madrid ya había pedido un cambio en la presidencia de La Liga, después de que Tebas calificara las quejas del club sobre el arbitraje como una “cortina de humo” para ocultar sus problemas deportivos.