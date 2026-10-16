Castigo completo, Real Madrid no pudo salvar a Vinícius Junior

Redacción FOX Deportes

Los cuatro partidos se suspensión para Vinícius Júnior se quedan. Las autoridades no se convencieron con las "pruebas" del Real Madrid.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol desestimó la solicitud del Real Madrid por rectificar la sanción contra uno de sus mejores futbolistas, quien fue sancionado por jalar del pelo a un rival y por dirigirse de forma irrespetuosa al árbitro tras ver la tarjeta roja.

La resolución del Comité de Dsiciplina, que actuó en consecuencia tras la expulsión que recibió el brasileño por su expulsión en la última jornada de Liga contra el Villarreal (dos por la "tirar del pelo" y "sin estar el balón en disputa" a Nathan Saliba y otro par por su agresividad con el árbitro Isidro Díaz) se mantiene íntegra, por lo que el jugador se perderá el Clásico contra el Barcelona, en el que será el segundo de sus partidos fuera.

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De esta manera, el delantero de 26 años será baja del próximo encuentro contra el Sevilla, del duelo en el Camp Nou el 25 de octubre y de las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander y el Valencia el 1 y el 7 de noviembre.

El Real Madrid había apelado esta decisión argumentado que "las imágenes aportadas acreditan que el jugador no tiró del cabello de su adversario, sino que se produjo un contacto accidental de su mano con el pelo y la cinta que este llevaba, durante un forcejeo propio del juego"; también que hubo riesgo para la integridad física del rival.

Pero la Comisión de Apelación descartó un error y por el contrario, confirmó que "las imágenes permiten apreciar el tirón de pelo, sin que las explicaciones alternativas ofrecidas por el club desvirtúen la certeza del relato arbitral".