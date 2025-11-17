Real Madrid es optimista con tres futbolistas de cara al partido de La Liga contra Elche

Redacción FOX Deportes

Real Madrid completó este martes su segundo entrenamiento de la semana, con la vista puesta en su visita a Elche el domingo a las 21:00 horas en un duelo para el que tres lesionados, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni, apuran sus opciones de entrar en la convocatoria.

Los tres continuaron con trabajo individual sobre el césped con el objetivo de reaparecer en la 13ª Jornada de La Liga contra Elche para el que cinco jugadores internacionales que, o no han viajado con sus selecciones o han regresado antes de tiempo, estarán disponibles. Dean Huijsen, Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, Fede Valverde y Thibaut Courtois continúan con sus respectivos planes y Xabi Alonso podrá contar con ellos.

Unas molestias en el tobillo derecho en el caso de Mbappé y musculares en Camavinga provocaron la ausencia de ambos en el segundo partido de Francia en la ventana de noviembre ante Azerbaiyán. Dean Huijsen, después de abandonar la concentración de la Selección Española sin poder jugar por una sobrecarga muscular, no sufrió lesión y, tras el reposo pertinente, podrá jugar en Liga.

También lo harán, salvo contratiempo, Courtois que fue baja con Bélgica por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, y Valverde, ausente en dos amistosos de Uruguay por un problema muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.