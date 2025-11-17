Redacción FOX Deportes
El 'Virus FIFA' no afectará a Real Madrid en La Liga
Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé estarán disponibles ante Elche
Dean Huijsen sólo tiene una sobrecarga y no sufre lesión muscular, según arrojaron las pruebas médicas a las que se sometió este lunes, a su regreso a Real Madrid tras abandonar la concentración de la Selección Española debido a unas molestias.
Esto significa que estaría disponible para Xabi Alonso, con vistas al partido de La Liga contra de próximo domingo ante Elche.
Real Madrid efectuó las pertinentes pruebas médicas a Huijsen en la ciudad deportiva de Valdebebas y el resultado descartó la presencia de lesión muscular, según informaron a EFE fuentes del club. El jugador se someterá a tratamiento fisioterapéutico para superar una sobrecarga.
El conjunto 'Merengue' regresó a los entrenamientos con una sesión vespertina este lunes, pendiente del estado de los franceses Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, que no jugaron con su selección ante Azerbaiyán por molestias físicas, pero que podrán participar el domingo en el regreso de La Liga y la visita del líder al Elche.
