El 'Virus FIFA' no afectará a Real Madrid en La Liga

Redacción FOX Deportes

Dean Huijsen sólo tiene una sobrecarga y no sufre lesión muscular, según arrojaron las pruebas médicas a las que se sometió este lunes, a su regreso a Real Madrid tras abandonar la concentración de la Selección Española debido a unas molestias.

Primer entreno de la semana ✅ pic.twitter.com/Y1h0E9OmrM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 17, 2025

Esto significa que estaría disponible para Xabi Alonso, con vistas al partido de La Liga contra de próximo domingo ante Elche.

Real Madrid efectuó las pertinentes pruebas médicas a Huijsen en la ciudad deportiva de Valdebebas y el resultado descartó la presencia de lesión muscular, según informaron a EFE fuentes del club. El jugador se someterá a tratamiento fisioterapéutico para superar una sobrecarga.

El conjunto 'Merengue' regresó a los entrenamientos con una sesión vespertina este lunes, pendiente del estado de los franceses Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, que no jugaron con su selección ante Azerbaiyán por molestias físicas, pero que podrán participar el domingo en el regreso de La Liga y la visita del líder al Elche.