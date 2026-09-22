Raphinha es más en La Liga, que el ataque de Real Madrid

Oscar Sandoval

Barcelona comenzó la temporada encendido. No solo ha conseguido siete victorias en siete partidos, sino que ha acompañado los resultados con una gran producción ofensiva.

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

Raphinha marcha a un ritmo superior de un gol por partido y registra más tantos que los principales atacantes del Real Madrid.

La derrota en el derbi contra Atlético de Madrid dejó al equipo blanco en medio de las críticas y a sus figuras bajo la lupa. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Yan Diomandé tuvieron poca incidencia ofensiva y sus números combinados todavía no alcanzan los registros de Raphinha.

Nadie:



Absolutamente nadie:



Raphinha: Dos hattricks en cuatro días pic.twitter.com/j6oO7BbT7C — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2026

El brasileño suma 12 goles, mientras que Mbappé tiene siete, Bellingham tres y Vinícius uno. Diomandé todavía no ha marcado y, para superar los registros del ‘Pichichi’, hay que añadir los dos tantos in extremis que ha conseguido Carlos Espí.

Raphinha no está entre los candidatos al Ballon d’Or, pero sus números no entienden de listas y con sus registros al inicio de temporada opaca a favoritos como Mbappé.