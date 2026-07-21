¿Quiénes serán los rivales del Barcelona en la pretemporada?

Oscar Sandoval

Barcelona continúa trabajando en la ciudad deportiva y la pretemporada entrará en una nueva etapa con la disputa de los primeros amistosos. Tras varios días de preparación física, Hansi Flick buscará que su equipo empiece a adquirir ritmo de competencia con el balón como protagonista.

Hansi, atento a cada detalle 👀 pic.twitter.com/arhV3KUfnT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 21, 2026

Son varios elementos del conjunto azulgrana los que tienen la pretemporada para llamar la atención del estratega alemán porque el cuadro titular está casi definido y solo con buenas actuaciones podrán entrar en los planes del cuerpo técnico.

Barcelona completó su primera práctica el 14 de julio, la preparación física ha sido una constante en el día a día y ahora viene la parte futbolística.

El campeón de La Liga disputará su primer encuentro de preparación este viernes frente al Europa, equipo de tercera división y posteriormente viajará a Inglaterra, donde realizará un campamento del 27 de julio al 3 de agosto, periodo en el que también enfrentará al Birmingham City.

Además, se espera que Barcelona participe el 8 de agosto en un triangular amistoso junto a Udinese y Nottingham Forest. La preparación concluirá con el tradicional Trofeo Joan Gamper, en el que el club presentará oficialmente a su plantilla frente a un rival por confirmar.