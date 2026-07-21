Aymeric Laporte entra en el radar del Barcelona

Oscar Sandoval

Barcelona tiene definido el trazo que debe seguir en el mercado de transferencias, no tiene prisa y va mirando en diferentes direcciones para reforzar la plantilla en todas las líneas.

La defensa sigue siendo uno de los puntos débiles y Aymeric Laporte habría ganado enteros tras su destacado desempeño con España en el Mundial 2026.

España contó con la defensa más sólida del torneo, recibió un gol y en gran medida gracias a la dupla de centrales formada por Laporte y Pau Cubarsí. Luis de la Fuente encontró el equilibrio entre experiencia y juventud, una fórmula que dio como resultado el título de la Copa del Mundo.

El diario Sport señala que “el Barça tiene previsto contactar en los próximos días con el entorno” del futbolista de 32 años, menciona que durante la justa mundialista “ya hubo conversaciones muy iniciales” y resalta que el director deportivo quedó “muy satisfecho” con lo que vio a lo largo del torneo.

La publicación asegura que se trataría de un fichaje “low cost”, ya que la cláusula de rescisión en el contrato de Laporte y Athletic Club está “por debajo de los 15 millones de euros”. Una cantidad asumible considerando que el jugador se entendió a la perfección con Cubarsí quien será el jefe de la defensa azulgrana por los próximos años.