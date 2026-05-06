Problemas en el Real Madrid: dos jugadores casi llegan a las manos

Héctor Cantú

El Real Madrid es un auténtico polvorín a unos días de que se vea las caras contra el Barcelona, en la segunda edición de El Clásico en la temporada 2025-2026.

Las emociones están a pulso y los ánimos más que calientes, sobre todo porque se irán con las manos vacías en este ciclo a menos que un milagro les salve.

En la sesión de entrenamiento de este miércoles, dos jugadores clave del esquema de Álvaro Arbeloa sostuvieron un conato de bronca y estuvieron a nada de llegar a las manos.

Se trata de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, dos jugadores que se caracterizan por jugar con las pulsaciones al límite y disputar al máximo cada balón.

El diario Marca reporta que una jugada defensiva fue la chispa que hizo explotar a ambos futbolistas que se reclamaron airadamente, se empujaron y estuvieron cerca de ir más allá antes de que intervinieran sus compañeros.

‼️‼️ El Real Madrid sigue preparando el Clásico.



👉 Nueva sesión de los blancos de cara al partido frente al Barça del próximo domingo.pic.twitter.com/P0C7XF6Fj9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2026

Esta situación se une al conflicto que protagonizaron esta misma semana Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, dos muestras que dejan en claro que el vestidor blanco está absolutamente roto ante la mirada inactiva de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid está obligado a ganar el próximo domingo ante el Barcelona apara evitar que el equipo culé se convierta, a costa suya, en campeón de la temporada 2025-2026.