Pierre-Emerick Aubameyang es el talismán del Deportivo A Coruña

Oscar Sandoval

Deportivo de La Coruña derrotó a Osasuna y cortó una racha de seis partidos sin ganar en La Liga. El triunfo coincidió con el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang, quien batió un récord de recuperación tras una operación en la rodilla derecha y se reafirmó como el ídolo de Riazor en la lucha por la permanencia.

‘Auba’ comenzó la temporada demostrando que a sus 37 años mantiene intacto el olfato goleador. Marcó en los primeros cinco partidos de la campaña y se convirtió en el referente ofensivo del Deportivo, pero una lesión ante Betis frenó su gran momento y lo obligó a pasar por el quirófano.

El pronóstico inicial apuntaba a una recuperación de entre seis y ocho semanas, pero el delantero acortó los plazos y consiguió regresar antes de lo esperado. El gabonés trabajó para recuperar su condición física y volvió a estar disponible en un momento crítico para el conjunto gallego, que necesitaba una victoria para frenar su caída en la clasificación.

? ¡Nsongo Bil lleva la locura al ABANCA-Riazor en los últimos finales del DéporOsasuna!



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Aubameyang ingresó al minuto 69 con el marcador empatado y necesitó menos de 20 minutos para cambiar el partido ante Osasuna. Al 87, el delantero conectó un cabezazo que Sergio Herrera consiguió rechazar, pero Nsongo aprovechó el rebote para marcar el 2-1 definitivo.

El ‘Depor’ rompió su mala racha, se colocó dos puntos por encima de la zona de descenso y encontró en el regreso de su ídolo el impulso que necesitaba para seguir peleando por la permanencia.