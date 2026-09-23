Deportivo A Coruña tendrá que arreglárselas sin Pierre-Emerick Aubameyang

Redacción FOX Deportes

Deportivo A Coruña informó que Pierre-Emerick Aubameyang pasará por el quirófano para tratar las molestias que arrastra en el menisco externo de la rodilla derecha. El delantero de 37 años, máximo goleador del conjunto blanquiazul esta temporada con cinco tantos, sufrió la lesión durante el último partido de La Liga contra Betis en Riazor.

? Parte médico de Aubameyang



Moito ánimo, Auba! ??



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Las pruebas de imagen realizadas al gabonés determinaron el alcance de la lesión, por lo que será operado por el traumatólogo Manuel Leyes en el Centro Olympia de Madrid.

‘Auba’ recibirá el alta hospitalaria después de la intervención y regresará a La Coruña para comenzar su proceso de recuperación. Su evolución determinará cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con el grupo.

El 'Depor' tendrá que aprender a sobrevivir sin su principal arma ofensiva: los cinco goles de Aubameyang lo convirtieron en el hombre que marcaba la diferencia y ahora alguien tendrá que ocupar ese lugar.