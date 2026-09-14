Pierre-Emerick Aubameyang hace soñar al Deportivo La Coruña en La Liga

Oscar Sandoval

Deportivo A Coruña marcha invicto después de cinco jornadas en La Liga y es, junto al Alavés, una de las sorpresas en la parte alta de la tabla. Dos victorias, tres empates y nueve puntos colocan al conjunto gallego en la sexta posición del campeonato, en parte gracias a los goles de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang está demostrando que la edad es solo un número. A sus 37 años, acumula cinco partidos consecutivos marcando y sus goles han ayudado al ‘Dépor’ a alejarse del descenso y meterse en puestos europeos.

El delantero comenzó La Liga marcando ante el Elche y no ha parado. Málaga, Valencia, Villarreal y Getafe también comprobaron la eficacia de ‘Auba’, quien además registra dos asistencias para sumar siete participaciones de gol en 445 minutos.

Deportivo enfrentará al Sevilla en la Jornada 6 de La Liga, un partido en el que el delantero gabonés buscará prolongar su racha y seguir sumando puntos para su equipo.