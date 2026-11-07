Pese a la derrota, Javier Aguirre vio detalles positivos en el Valencia

EFE

El director técnico del Valencia, el mexicano Javier Aguirre, aseguró que ve “brotes verdes” en el equipo aunque reconoció que “es difícil sostener el argumento sin resultados”, tras la derrota contra el Real Madrid 3-0 en Mestalla, donde todavía no ha conseguido ganar esta temporada.

“Con brotes verdes me refiero a que veo cosas que no veía cuando llegué. El equipo ha hecho cosas buenas desde el primer partido hasta el día de hoy. Es difícil sostener este argumento sin resultados. Pienso que el equipo tiene cosas para seguir adelante. Nos quedan seis partidos para terminar la primera rueda y vamos escasos de puntos, hay que seguir en la búsqueda”, apuntó.

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Aguirre apuntó que le preocupa no haber podido ganar ningún partido de los tres que ha disputado como local en Mestalla, pero también dijo que ante un rival como el Madrid se debe jugar un partido “perfecto” para ganar.

“Ningún balance es bueno cuando juegas contra el Madrid. Son partidos muy intensos que tienes que hacerlo muy bien y hoy no lo hicimos muy bien. Veníamos bien, creciendo con la pelota y, hasta el primer gol, estaba muy equilibrado, jugándole de tú a tú al Madrid, el segundo gol fue lapidario”, apuntó el técnico del Valencia, que es penúltimo con nueve puntos.

?️ Javier Aguirre, sobre la dura realidad del Valencia:



? "Estamos en descenso y hay que seguir trabajando"



? "Cerrar la boca y no justificar nuestras carencias". pic.twitter.com/6FBLjveJsv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2026

“Mantuvimos el equilibrio con diez hasta el final, quiero felicitar a mis jugadores porque no le perdieron la cara al partido al menos en actitud. Es una noche triste porque siempre te motiva jugar contra el Madrid, nos hubiera gustado alargar la racha pero no pudo ser. Los dos goles fueron evitables y nos trastocaron todo el plan”, agregó.