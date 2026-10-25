Pedri advierte que La Liga no está decidida tras perder El Clásico

Redacción FOX Deportes

Pedri reconoció que Barcelona no mostró su mejor versión en la derrota 2-1 ante Real Madrid en El Clásico, pero dejó claro que el resultado no define la pelea por el título de La Liga. El mediocampista aseguró que todavía queda mucho campeonato por delante y que el conjunto azulgrana debe concentrarse en sus próximos compromisos.

“La liga es muy larga. Este es un partido que todos queremos ganar para dedicárselo a la afición. Nos vamos tristes, pero hay que pensar en el siguiente partido. Una Liga no se gana aquí”, señaló el futbolista canario.

El internacional español hizo autocrítica y reconoció que Barcelona estuvo lejos de su mejor nivel, especialmente durante la primera mitad. “No hemos sido nosotros mismos. Nos faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor. En la segunda hemos empatado y cuando nos encontrábamos mejor ha llegado el gol de ellos en transición que no hemos defendido bien”, explicó.

Pedri también señaló que al conjunto azulgrana le faltó “ritmo de balón” antes del descanso, reconoció que fueron “muy lentos” y lamentó las “muchas pérdidas tontas” que cometieron durante el encuentro. El mediocampista admitió que los errores ante un rival como Real Madrid se pagan caros, aunque insistió en que todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha por el campeonato.